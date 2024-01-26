На Лиманському напрямку велика кількість бронетехніки ворога догорає перед нашими позиціями: 21-ша ОМБр

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Протягом останніх двох місяців бачимо активізацію дій ворога на нашому напрямку, а ми тримаємо оборону в районі Лимана. Протягом грудня відбувалися спроби противника атакувати нас великою кількістю живої сили за підтримки техніки, і це не дуже вдалося ворогу. У ворога був наказ - досягти якихось успіхів до 1 січня, але успіхів він не досяг. Потім кілька тижнів росіяни стягували нові сили, живу силу, техніку. Нещодавно росіяни пішли в нову атаку, як то кажуть, як в останній раз. Цього разу ми відчули на собі удар великої кількості бронетехніки. Противник залучив десятки одиниць танків, бойових машин піхоти, БТР, які зараз догорають перед нашими позиціями", - зауважив Дібров.

За словами начальника служби зв'язків із громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади, ефективно відпрацювали наші сапери, артилеристи, оператори дронів.

"Броньовий кулак ворога відчутно зменшився. Десятки машин залишилися на полі бою, тому росіяни знов посилюють атаки живою силою й кількість артилерійських, стрілецьких обстрілів наших позицій", - наголосив Дібров.