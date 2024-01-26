На Лиманському напрямку велика кількість бронетехніки ворога догорає перед нашими позиціями: 21-ша ОМБр
Старший лейтенант, начальник служби зв'язків із громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров зазначив, що біля Лимана ворог утратив велику кількість бронетехніки
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Протягом останніх двох місяців бачимо активізацію дій ворога на нашому напрямку, а ми тримаємо оборону в районі Лимана. Протягом грудня відбувалися спроби противника атакувати нас великою кількістю живої сили за підтримки техніки, і це не дуже вдалося ворогу. У ворога був наказ - досягти якихось успіхів до 1 січня, але успіхів він не досяг. Потім кілька тижнів росіяни стягували нові сили, живу силу, техніку. Нещодавно росіяни пішли в нову атаку, як то кажуть, як в останній раз. Цього разу ми відчули на собі удар великої кількості бронетехніки. Противник залучив десятки одиниць танків, бойових машин піхоти, БТР, які зараз догорають перед нашими позиціями", - зауважив Дібров.
За словами начальника служби зв'язків із громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади, ефективно відпрацювали наші сапери, артилеристи, оператори дронів.
"Броньовий кулак ворога відчутно зменшився. Десятки машин залишилися на полі бою, тому росіяни знов посилюють атаки живою силою й кількість артилерійських, стрілецьких обстрілів наших позицій", - наголосив Дібров.
- Росіяни протягом минулої доби вели активні бойові дії на Мар'їнському напрямку Донецької області. Українські бійці відбили 25 атак ворога та знищили 990 окупантів.
- Майор, начальниця служби зв'язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига зазначила, що на Куп'янському напрямку ворог зазнає великих втрат.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.66 Купівля 37.66Продаж 38.29
- EUR Купівля 40.88Продаж 41.9
- Актуальне
- Важливе