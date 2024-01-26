На Куп'янському напрямку є "Бермудський трикутник", де ворог зазнає великих втрат, - 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада тривалий час перебуває на Куп’янському напрямку, тримаємо оборону й намагаємось йти вперед. Ситуація напружена, нещодавно ворог намагався активно атакувати технікою, багато було її знищено. У нас є одне місце, ми його називаємо Бермудський трикутник, там є дуже багато спаленої ворожої техніки, якою він намагався йти на штурми, багато особового складу там знищено. Але росіяни продовжують йти саме тим місцем, цією невеличкою посадкою, яка вже випалена", - наголосила Замрига.

Начальниця служби зв'язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого також додала, що на Куп'янському напрямку сконцентровані кадрові військові РФ, мобілізовані, а також багато людей, які ще місяць тому відбували покарання, а сьогодні гинуть на українській землі.