На Куп'янському напрямку є "Бермудський трикутник", де ворог зазнає великих втрат, - 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого
Майор, начальниця служби зв'язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига зазначила, що на Куп'янському напрямку ворог зазнає великих втрат
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Бригада тривалий час перебуває на Куп’янському напрямку, тримаємо оборону й намагаємось йти вперед. Ситуація напружена, нещодавно ворог намагався активно атакувати технікою, багато було її знищено. У нас є одне місце, ми його називаємо Бермудський трикутник, там є дуже багато спаленої ворожої техніки, якою він намагався йти на штурми, багато особового складу там знищено. Але росіяни продовжують йти саме тим місцем, цією невеличкою посадкою, яка вже випалена", - наголосила Замрига.
Начальниця служби зв'язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого також додала, що на Куп'янському напрямку сконцентровані кадрові військові РФ, мобілізовані, а також багато людей, які ще місяць тому відбували покарання, а сьогодні гинуть на українській землі.
- Росіяни протягом минулої доби ввели активні бойові дії на Мар'їнському напрямку Донецької області. Українські бійці відбили 25 атак ворога та знищили 990 окупантів.
- Російські окупанти почали частіше використовувати хімічну зброю, а також новий вид гранат з отруйними речовинами.
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