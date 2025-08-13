На Луганщині окупанти готують дітей до мобілізації під виглядом спортивних тренувань, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що у селищі Станиця Луганська бойовики Росгвардії разом з так званими активістами пропутінської партії "Єдина Росія" провели для вихованців місцевого футбольного клубу "Атаман" так зване комплексне тренування під прикриттям святкування Дня фізкультурника.

"Школярів змушували виконувати вправи на витривалість та силу, відпрацьовувати елементи рукопашного бою й повторювати прийоми, які використовують спецпідрозділи. "Інструктори" прямо пояснювали дітям, що саме ці навички потрібні для відбору у військові формування", - йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві наголосили, що такі дії загарбників є частиною політики Кремля з мілітаризації освіти та підготовки мобілізаційного резерву серед неповнолітніх українців. Це грубо порушує міжнародне гуманітарне право та права дитини.