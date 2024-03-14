На Луганщині окупанти ходять з автоматами по домівках і "збирають голоси" на псевдовибори Путіна, - голова ОВА Лисогор
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, як відбуваються псевдовибори на тимчасово окупованій Луганщині
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"На окупованій Луганщині сьогодні закінчаться дострокові вибори. Вчора від людей отримали інформацію, що у Преображенному та Троїцькому ходили по кожному будинку дві жінки в супроводі п'яти автоматників, збираючи голоси. Бачимо, що волевиявлення буде потужним. Тому що, коли п'ять осіб з автоматами в масках супроводжують двох учасників голосування по всіх будинках для того, щоб нікуди не їхати - це дуже потужно", - зауважив Лисогор.
За словами голови Луганської ОВА, не може бути виборів у виборах з одного кандидата, без жодного спостерігача.
"У Рубіжному взагалі виїхали у центр дворів і з машини мегафоном оголошували людям виходити голосувати, а потім ходили по домівках. Результати будуть такі, якими їх намалюють псевдовиборчі комісії, які там є. Ми, і всі європейські країни розуміють, що не може бути виборів у виборах з одного кандидата, і без жодного спостерігача", - наголосив Лисогор.
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