Британська розвідка оцінила шанси на успіх псевдовиборів Путіна на ТОТ України

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що зусилля російських чиновників залучити населення до голосування посилюються. Так, у Луганську щонайменше 2600 так званих посадовців були призначені для того, щоб вони обходили будинки та переконували місцевих жителів проголосувати на виборах. Натомість керівникам освітніх та інших установ доручено забезпечити, щоб їх підлеглі прийшли на голосування.

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"Через відсутність незалежних спостерігачів за виборами та відсутність списків виборців принаймні в одному місті зростає можливість фальсифікації результатів", - вважають у британській розвідці.

Вважається, що пропри те, що РФ не має легітимних підстав для проведення виборів на тимчасово окупованій території України, довіра до виборів ще більше підривається відсутністю належного представництва, поганою безпекою та примусовими заходами тиску на населення для голосування.

"Дуже ймовірно, що окупаційна влада на цих територіях заявлятиме про високу явку з переважною підтримкою Путіна, незалежно від того, що відбувається насправді, щоб створити враження, що демократичний вибір зроблено", - додали у розвідці.