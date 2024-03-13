Британська розвідка оцінила шанси на успіх псевдовиборів Путіна на ТОТ України
Британська розвідка розповіла про організацію псевдовиборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях та припустила фейкові заяви так званих загарбницьких представників влади
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що зусилля російських чиновників залучити населення до голосування посилюються. Так, у Луганську щонайменше 2600 так званих посадовців були призначені для того, щоб вони обходили будинки та переконували місцевих жителів проголосувати на виборах. Натомість керівникам освітніх та інших установ доручено забезпечити, щоб їх підлеглі прийшли на голосування.
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"Через відсутність незалежних спостерігачів за виборами та відсутність списків виборців принаймні в одному місті зростає можливість фальсифікації результатів", - вважають у британській розвідці.
Вважається, що пропри те, що РФ не має легітимних підстав для проведення виборів на тимчасово окупованій території України, довіра до виборів ще більше підривається відсутністю належного представництва, поганою безпекою та примусовими заходами тиску на населення для голосування.
"Дуже ймовірно, що окупаційна влада на цих територіях заявлятиме про високу явку з переважною підтримкою Путіна, незалежно від того, що відбувається насправді, щоб створити враження, що демократичний вибір зроблено", - додали у розвідці.
- 19 лютого стало відомо, що Кремль відрядив на тимчасово окуповані території України спеціально підготовлені загони, які керуватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботою так званих виборчих комісій, аби створити фейкову картинку підтримки Путіна.
- 20 лютого у Брюсселі речник ЄС Пітер Стано заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських псевдовиборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України.
- Олександр Голубов, аналітик, який перебуває у Німеччині, розповів, що ймовірно напередодні виборів російського диктатора Володимира Путіна у РФ можливі теракти нібито влаштовані українцями.
- Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" заявив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області.
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