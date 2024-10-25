На Луганщині Сили оборони вразили ворожі ЗРК "Бук-М3" та радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М2"

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"Робота триває. Послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу", - додали у Генштабі.