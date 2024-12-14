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На Миколаївщині росіяни поцілили дроном у автомобіль "Укрпошти": водій у важкому стані

Ксенія Золотова
14 грудня, 2024 субота
16:54
Війна з Росією новини Львівщини

14 грудня російська армія атакувала FPV–дроном службовий автомобіль "Укрпошти" у Куцурубській громаді Миколаївського району, внаслідок чого постраждав водій

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Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вдень росіяни з застосуванням FPV–дрону обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. 
Влучили в службовий автомобіль "Укрпошти", - зазначив він.

За словами очільника на ОВА, поранено водія, його госпіталізували. Наразі стан постраждалого важкий, надається вся необхідна медична допомога, додав Кім.

  • Удень 14 грудня російська окупаційна армія вдарила по Новоолександрівці, що в Бериславському районі Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Укрпошта
російська армія
Миколаївщина
безпілотник
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