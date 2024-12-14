На Миколаївщині росіяни поцілили дроном у автомобіль "Укрпошти": водій у важкому стані
14 грудня російська армія атакувала FPV–дроном службовий автомобіль "Укрпошти" у Куцурубській громаді Миколаївського району, внаслідок чого постраждав водій
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вдень росіяни з застосуванням FPV–дрону обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району.
Влучили в службовий автомобіль "Укрпошти", - зазначив він.
За словами очільника на ОВА, поранено водія, його госпіталізували. Наразі стан постраждалого важкий, надається вся необхідна медична допомога, додав Кім.
- Удень 14 грудня російська окупаційна армія вдарила по Новоолександрівці, що в Бериславському районі Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.
- Актуальне
- Важливе