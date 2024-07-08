На Миколаївщині російська ракета влучила по фермі: постраждали жінка й дитина

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"В області внаслідок влучання ракети на територію фермерського господарства виникла пожежа сухої трави, яка потім перекинулася на житлові будинки поруч". - написав він.

За словами очільника ОВА, наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості. Усі служби працюють для ліквідації наслідків удару.