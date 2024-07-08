На Миколаївщині російська ракета влучила по фермі: постраждали жінка й дитина
8 липня російська армія випустила по Миколаївській області ракету, яка влучила по фермі. Внаслідок пожежі, що перекинулася на житлові будинки поруч, постраждали жінка та дитина
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"В області внаслідок влучання ракети на територію фермерського господарства виникла пожежа сухої трави, яка потім перекинулася на житлові будинки поруч". - написав він.
За словами очільника ОВА, наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості. Усі служби працюють для ліквідації наслідків удару.
- 8 липня російська армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
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