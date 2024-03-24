На набережній Євпаторії окупанти облаштовують вогневі позиції
З’явилися фото з тимчасово окупованої Євпаторії в Криму, на яких видно, що окупанти облаштовують на набережній вогневі позиції
Про це повідомляє telegram-канал "Кримський вітер".
"Євпаторія до курортного сезону готова, набережна Терешкової обладнана всім необхідним", - йдеться у повідомленні.
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Фото прокоментували і партизани руху спротиву "Атеш".
"Окупанти продовжують підготовку до можливої "зустрічі" ЗСУ!" - написали вони.
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Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури.
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