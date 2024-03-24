На набережній Євпаторії окупанти облаштовують вогневі позиції

Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури.