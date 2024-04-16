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На найближчому зібранні буде голосуватися ленд-ліз для України: Безсмертний про пакет допомоги США для України

16 квітня, 2024 вiвторок
21:32
Війна з Росією Роман Безсмертний

Український політик і дипломат Роман Безсмертний наголосив, що не сумнівається в тому, що допомога Україні від США буде проголосована й мова йде про ленд-ліз

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Питання допомоги Україні - проблема навіть не стільки внутрішньої політики США, скільки внутрішньої ситуації у Республіканській партії. Чому поводиться так Майк Джонсон? Він перебуває у підвішеному стані, у нього є тільки одна дорога – робити те, що йому каже Дональд Трамп або його найближчі партнери у Палаті представників. Навіть ця позиція, яку оголосив Майк Джонсон,  що буде внесено чотири законопроєкти. Ми знаємо, що мала розглядатися допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню. Де четвертий взявся? А четвертий взявся, бо за цей час були підписані угоди з Філіппінами та з Японією, які також потребують фінансування", - прокоментував Роман Безсмертний.

За його словами, щодо Філіппін та Японії це ще не вивчив Трамп, тому ховає за словом "Азія", а Майк Джонсон ховає цю допомогу за словами "Індо-Тихоокеанський регіон".

"Я не сумніваюся у тому, що допомога Україні буде проголосована. Тема, яку народила оця допомога Ізраїлю з боку Великої Британії, Франції та США, може похоронити під собою і кандидата Дональда Трампа, і кандидата Джозефа Байдена, бо пояснити ці різні підходи неможливо. Якщо ця різність підходів буде продовжуватися, такі подвійні стандарти, то це швидко проявиться. Очевидно, що на найближчому зібранні буде голосуватися ленд-ліз для України. Те, що Трамп називає позикою чи то так перекладають, бо, коли я слухав пресконференцію Джонсона і Трампа, то вони використовували поняття ленд-ліз. Але чи то безграмотний перекладач, чи йому сказали так говорити, перекладав це як позику. Мова йде про ленд-ліз. І це дуже важлива річ", - зауважив дипломат.

На його думку, щоб запустити ленд-ліз, потрібні ресурси, яких треба набагато більше, ніж те, що описується у законопроєкті.

"Ситуація не краща в Ізраїлі, але треба звернути увагу, що Ізраїль і союзники максимальними зусиллями зупинили мінімальну загрозу. Це мають втокмачити у свої голови ці таланти з Вашингтона, Брюсселя і Лондона, що були задіяні максимальні зусилля, аби збити 300 об'єктів. Тому всім треба зрозуміти, в якій ситуації ми усі зараз перебуваємо, а особливо Україна та Ізраїль. А внутрішні розбірки між Трампом і Байденом, Майком Джонсоном і Марджорі Ґрін, яка подає вже третю чи четверту резолюцію про відставку Джонсона, – всю цю метушню навколо того, скільки й кому піде цих коштів, необхідно припиняти", - підкреслив політик.

  • Раніше близько чотирьох десятків світових знаменитостей звернулися до Конгресу США з відкритим листом, у якому закликали не дати Україні програти в захисті від російської агресії. 
  • Колишній речник Державного департаменту США Нед Прайс запевнив, що допомогу Україні підтримують як американський народ, так і члени Конгресу.
  • 11 квітня ексочільник Білого дому й майбутній кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має ідею, як примусити Україну сісти за переговорний стіл з Росією, використавши американську допомогу як інструмент тиску.
  • 12 квітня повідомлялось, що Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
  • 15 квітня у палаті представників США 91 конгресмен, що представляє обидві партії, підписав лист із закликом до спікера Майка Джонсона внести на розгляд схвалений сенатом законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню до парламенту для "негайного голосування"
Теги:
Світ
Україна
Роман Безсмертний
Японія
Ізраїль
Тайвань
Філіппіни
Джо Байден
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
ленд-ліз
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