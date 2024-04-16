На найближчому зібранні буде голосуватися ленд-ліз для України: Безсмертний про пакет допомоги США для України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Питання допомоги Україні - проблема навіть не стільки внутрішньої політики США, скільки внутрішньої ситуації у Республіканській партії. Чому поводиться так Майк Джонсон? Він перебуває у підвішеному стані, у нього є тільки одна дорога – робити те, що йому каже Дональд Трамп або його найближчі партнери у Палаті представників. Навіть ця позиція, яку оголосив Майк Джонсон, що буде внесено чотири законопроєкти. Ми знаємо, що мала розглядатися допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню. Де четвертий взявся? А четвертий взявся, бо за цей час були підписані угоди з Філіппінами та з Японією, які також потребують фінансування", - прокоментував Роман Безсмертний.

За його словами, щодо Філіппін та Японії це ще не вивчив Трамп, тому ховає за словом "Азія", а Майк Джонсон ховає цю допомогу за словами "Індо-Тихоокеанський регіон".

"Я не сумніваюся у тому, що допомога Україні буде проголосована. Тема, яку народила оця допомога Ізраїлю з боку Великої Британії, Франції та США, може похоронити під собою і кандидата Дональда Трампа, і кандидата Джозефа Байдена, бо пояснити ці різні підходи неможливо. Якщо ця різність підходів буде продовжуватися, такі подвійні стандарти, то це швидко проявиться. Очевидно, що на найближчому зібранні буде голосуватися ленд-ліз для України. Те, що Трамп називає позикою чи то так перекладають, бо, коли я слухав пресконференцію Джонсона і Трампа, то вони використовували поняття ленд-ліз. Але чи то безграмотний перекладач, чи йому сказали так говорити, перекладав це як позику. Мова йде про ленд-ліз. І це дуже важлива річ", - зауважив дипломат.

На його думку, щоб запустити ленд-ліз, потрібні ресурси, яких треба набагато більше, ніж те, що описується у законопроєкті.

"Ситуація не краща в Ізраїлі, але треба звернути увагу, що Ізраїль і союзники максимальними зусиллями зупинили мінімальну загрозу. Це мають втокмачити у свої голови ці таланти з Вашингтона, Брюсселя і Лондона, що були задіяні максимальні зусилля, аби збити 300 об'єктів. Тому всім треба зрозуміти, в якій ситуації ми усі зараз перебуваємо, а особливо Україна та Ізраїль. А внутрішні розбірки між Трампом і Байденом, Майком Джонсоном і Марджорі Ґрін, яка подає вже третю чи четверту резолюцію про відставку Джонсона, – всю цю метушню навколо того, скільки й кому піде цих коштів, необхідно припиняти", - підкреслив політик.