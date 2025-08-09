На неокупованих територіях Донеччини знаходиться кілька сотень тисяч людей і евакуювати їх буде складно, - волонтер Яремчук

Про це в етері Еспресо розповів волонтер, співзасновник ГО БАЗА.UA Антон Яремчук.

"На підконтрольних Україні територіях Донеччини залишається кілька сотень тисяч людей. Це абсолютно не підйомна для евакуації задача. Останній місяць спостерігається дуже критична динаміка в районі Покровська, Білицького й Добропілля. Зараз та система евакуації, яка налагоджена через транзитний центр в Павлограді ледве справляється з цими потоками. Ми давно такого не бачили. Такої масової евакуації з великих міст, до яких також переселялись люди з більш небезпечних регіонів. Тобто, для них це вже повторна евакуація. Все, що стосується евакуації маломобільних людей, або тих, кому потрібна медична допомога, то система з цим абсолютно не справляється", - розповів Яремчук.

Волонтер наголосив, що сьогодні процес евакуації з прифронтових міст працює на межі своїх можливостей.

"Сьогодні ані державна, ані гуманітарна евакуації не здатні справитись з тими обсягами евакуації, які ми маємо. Хоча й працюють зараз на межі своїх можливостей. І те, що відбувається зараз абсолютно не зіставно з тим, що мало б відбуватись у випадку евакуації всієї області. Нам незрозуміло як це має відбуватись. Скоріше за все велика кількість людей просто залишились би на цих територіях", - додав він.

Що передувало

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці 15 серпня.

Видання Axios поінформувало, що перед зустріччю між Трампом і Путіним, високопосадовці США, України та європейських країн проведуть переговори у Великій Британії, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера із російським диктатором, яка запланована на 15 серпня.

Ранком суботи, 9 серпня 2025 року, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не поступиться Росії своїми територіями та висловив готовність працювати заради справедливого миру



