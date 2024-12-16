"На нинішньому етапі ворог програє в оперативному та стратегічному плані": військовослужбовець Тимочко про Покровський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо дивитися на Покровський напрямок точково або з огляду на теперішні події, то виглядає, що ворог там накопичив величезну кількість сил та засобів, щоб прорватися до Покровська. Противник сконцентрував 150 тис. особового складу, також певну кількість бронетехніки та авіації, що свідчить про завдання – прорватися якнайшвидше до Покровська. Бачимо інтенсивність наступальних дій окупантів і на Курахівському напрямку, і на Времіївському напрямку. Тобто можемо говорити про серйозність, напруженість ситуації та про тактичні успіхи російських військ", - зазначив Іван Тимочко.

За його словами, британська розвідка повідомляла, що протягом боїв за Покровськ, ще на підступах до міста, армія РФ втратила 150 тис. вбитими, крім того, противник намагається підтримувати як 150 тисячний контингент, так і тисячі техніки.

"Зокрема 1800 танків, БМП та іншої броньованої техніки ворог втратив на цьому напрямку, хоча міг застосувати на іншому. Також загарбник міг такими силами на оперативному рівні зламати нашу оборону, створити якісь масштабні оточення наших Збройних сил, тобто дати набагато більший результат. Таким чином в оперативному та стратегічному плані на нинішньому етапі противник там програє. Я говорю конкретними цифрами на підставі тих результатів, яких досягнув зараз окупант", - підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко додав, що для російських військ Покровськ – політична ціль, тому вони будуть продовжувати наступати, застосовуючи свою "повзучу" тактику.