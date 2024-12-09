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На одній з баз відпочинку: партизани розвідали місце дислокації окупантів у Чорноморському районі Криму

Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
07:11
Війна з Росією

Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку на одній з баз відпочинку у Чорноморському районі Криму, де дислокуються російські окупанти

Зміст

Про це повідомляє "Атеш".

Так, під час розвідки Чорноморського району партизани зафіксували приховане місце дислокації російських військових і техніки у населеному пункті Мар'їне. Зазначається, що окупанти розмістили свою техніку та особовий склад на одній із баз відпочинку. 

"На стоянці виявлено броньовані УРАЛи, квадроцикли та мотоцикли, що використовуються окупантами", - повідомляють агенти руху.

Координати: 45.3449349486, 32.70919012.

  • Також нещодавно агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку оборонних позицій російських загарбників у тимчасово окупованому Євпаторійському районі.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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