На одного військового потрібно щонайменше шість тих, які його підтримують, - волонтерка з Польщі Зах

Про це розповіла польська волонтерка Аґнєшка Зах у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

Вона передала привіт військовому Сергію.

"Ти навчив мене патріотизму. Вірте у своє військо, яке б воно не було. Він каже: Нас не було, але люди в нас повірили - і ми стали. Розумієш? Неважливо, яке буде наше військо - воно буде воювати так, як його будуть підтримувати люди. Не залишайте хлопців самих. На одного військового потрібно щонайменше шість тих, які його підтримують. Щоб він міг воювати, потрібно шість тих, хто підтримує", - сказала Зах.

Волонтерка зауважила, що дехто каже: ті сітки - вже ні до чого.

"А я кажу: "Люди, дайте мені сітки, бо солдати просять. Мені потрібні окопні свічки, ковдри, спальники, їжа". Розумієш, волонтери ніби втратили канали підтримки, бо солдати гинуть", - заявила вона.

На її думку, треба просто створювати нові зв’язки з фронтом і продовжувати допомагати.

"Ви тут не бачите, як хлопці плачуть над дитячими листівками. Ви не бачите, як вони радіють, коли отримують нові шкарпетки або білизну, яку дрон скинув просто на нульову позицію. Ви цього не бачите - а я бачу. Знаєте, коли хтось напише записку "Хлопці, ми з вами" - вони плачуть. Вони ці записки кладуть собі за бронік, в документи, в шолом. Вони теж потребують любові, поваги й того, щоб хтось про них думав. Вони не машини для вбивання. Там — люди. Не залишаймо їх", - підсумувала Зах.