На окупованій Херсонщині окупанти проводять кампанію по заохоченню людей вступати до армії РФ, - Соболевський
На окупованій Херсонщині окупанти проводять кампанію серед українців до 9 травня
Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телеканалу "Еспресо".
"Ця історія продовжується. Насправді окупанти зараз наближуються до своїх дат. Вони намагаються максимально використати це 9 травня для популяризації російської армії. Росіяни розгорнули сьогодні потужну кампанію по заохоченню людей вступати до російської армії. Окупанти багато чого пропонують людям, зокрема гроші, пільговий пакет, гуманітарну підтримку родини тощо", - розповів перший заступник голови Херсонської облради.
Очевидно, жодних обіцянок окупанти не дотримаються. Сьогодні результатів по реалізації цього "плану" в росіян немає, зауважив Соболевський.
"Росіяни так і не змогли створити це незаконне збройне формування – так званий "добровольчий батальйон імені Маргелова". Вже більше року він нібито створений з добровольців із Херсонщини. Насправді росіяни вже його навіть не називають батальйоном, а підрозділом. Час від часу надходить інформація, що там проходять службу з сил "ДНР", або ще якісь незрозумілі люди, тобто не херсонці. Окупанти намагаються переконати, що це люди з Херсонщини. Але показують їх без прізвище, з маскою, зрозуміло які це "херсонці"", - додав Соболевський.
-
19 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 11 безуспішних атак позицій наших військ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.43 Купівля 39.43Продаж 39.94
- EUR Купівля 42.15Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе