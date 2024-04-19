На окупованій Херсонщині окупанти проводять кампанію по заохоченню людей вступати до армії РФ, - Соболевський

Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телеканалу "Еспресо".

"Ця історія продовжується. Насправді окупанти зараз наближуються до своїх дат. Вони намагаються максимально використати це 9 травня для популяризації російської армії. Росіяни розгорнули сьогодні потужну кампанію по заохоченню людей вступати до російської армії. Окупанти багато чого пропонують людям, зокрема гроші, пільговий пакет, гуманітарну підтримку родини тощо", - розповів перший заступник голови Херсонської облради.

Очевидно, жодних обіцянок окупанти не дотримаються. Сьогодні результатів по реалізації цього "плану" в росіян немає, зауважив Соболевський.

"Росіяни так і не змогли створити це незаконне збройне формування – так званий "добровольчий батальйон імені Маргелова". Вже більше року він нібито створений з добровольців із Херсонщини. Насправді росіяни вже його навіть не називають батальйоном, а підрозділом. Час від часу надходить інформація, що там проходять службу з сил "ДНР", або ще якісь незрозумілі люди, тобто не херсонці. Окупанти намагаються переконати, що це люди з Херсонщини. Але показують їх без прізвище, з маскою, зрозуміло які це "херсонці"", - додав Соболевський.