На окуповану частину Запорізької області прибули додаткові сили росгвардії, - ЦНС

Про це пише Центр національного спротиву.

"Ворог збільшив кількість перевірок й обмежив вільне пересування місцевого населення. Зокрема, росіяни збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. Також в регіон прибули додаткові сили росгвардії, для проведення вибіркових перевірок", - пише ЦНС про ситуацію на ТОТ Запорізької області.

У Центрі впевнені, що росіяни бояться, що Сили оборони отримають інформацію щодо розміщення окупантів в житлових кварталах захоплених населених пунктах Запорізької області.

"Водночас наголошуємо на безпеці мешканців тимчасово окупованої Василівки. Закликаємо за можливості покинути громаду на період можливого загострення бойових дій!", - пише Центр національного спротиву.