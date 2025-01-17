На окуповану частину Запорізької області прибули додаткові сили росгвардії, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області збільшилась кількість загарбників з росгвардії
Про це пише Центр національного спротиву.
"Ворог збільшив кількість перевірок й обмежив вільне пересування місцевого населення. Зокрема, росіяни збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. Також в регіон прибули додаткові сили росгвардії, для проведення вибіркових перевірок", - пише ЦНС про ситуацію на ТОТ Запорізької області.
У Центрі впевнені, що росіяни бояться, що Сили оборони отримають інформацію щодо розміщення окупантів в житлових кварталах захоплених населених пунктах Запорізької області.
"Водночас наголошуємо на безпеці мешканців тимчасово окупованої Василівки. Закликаємо за можливості покинути громаду на період можливого загострення бойових дій!", - пише Центр національного спротиву.
- 10 січня рух спротиву "Атеш" поділився інформацією про склад із боєприпасами окупантів, який виявили у Запорізькій області.
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