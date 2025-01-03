На північному напрямку зменшилася активність російських ДРГ, - ОТУВ "Сіверськ"
Активність російських диверсійно-розвідувальних груп зберігається постійно, але останнім часом вона зменшилася
Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник, передає Укрінформ.
"Активність застосування ДРГ ворогом зберігається постійно. Ми знаємо, що розвідка фіксує присутність таких підрозділів на нашому напрямку, проте випадки безпосереднього їх застосування значно зменшилися", - зазначив Мисник.
За його словами, зимовий період частково сприяє проведенню таких диверсійних дій із боку ворога, проте всі спроби своєчасно виявляються і отримують належну відсіч.
- Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченкоповідомляв, що активність російських ДРГ на кордоні зменшилася, втім, спроби проникнути на територію України продовжуються. Найбільше – у Сумській області.
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