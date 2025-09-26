На Покровсько-Добропільському напрямку поле бою є великою "сірою зоною", - капітан НГУ Іллєнко

Про це в ефірі Еспресо заявив капітан Національної гвардії України батальйону "Свобода" бригади НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.

"Наш батальйон "Свобода", бригада "Рубіж" перебуває зараз вже довший час виконує завдання на Покровсько-Добропільському напрямку. Фактично, це можна сказати один напрямок і дійсно сьогодні продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог намагається далі проводити наступальну операцію, але дійсно останнім часом через те, що були здійснено ряд контрнаступальних операцій, ряд операцій зачистки - просування ворога наразі призупинено і йде операція по його знищенню", - сказав він.

Іллєнко додав, що не значить, що зараз уже все без проблем.

"Очевидно, що інтенсивні бої йдуть дуже серйозні, але можна сказати, що був цілий ряд заходів, якими вдалося станом на зараз стабілізувати ситуацію хоча б до якоїсь міри. Можна сказати, що специфіка обстановки на напрямку, вона має свої особливості. Це величезна "сіра зона", це надзвичайно активне застосування ударних дронів, FPV-дронів, які працюють уже в доволі глибокому тилу. Це дуже велика кількість піхотних контактів, тобто ситуацій, коли піхота вступає в бій з піхотою ворожою безпосередньо в стрілецький бій на близькій відстані", - зазначив офіцер.

Він зауважив, що це знову ж таки пов'язано з тим, що фактично все поле бою на багато кілометрів, це велика "сіра зона".

"І ворог діє в основному саме піхотними групами, хоча не лише, але в основному це саме така велика "сіра зона", де йде піхотно-дроновий бій. І зараз ситуація продовжує перебувати в динаміці", - підсумував Іллєнко.