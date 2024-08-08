На прикордонні Сумщини тимчасово закрили один з гуманітарних коридорів, - Верещук

Про це в етері телемарафону поінформувала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Суспільне.

За її словами гуманітарний коридор "Колотіловка-Покровка" на пункті пропуску "Колотилівка" закрили на 10 днів через загострення на Сумському напрямку: наразі армія РФ там активно обстрілює територію України.

"За словами наших військових, це (закриття гумкоридору, - ред.) щонайменше на 10 днів. Далі побачимо що буде", - сказала вона.

Верещук нагадала, що продовжує діяти гуманітарний коридор з Білоруссю "Мокрани-Доманове". За потреби, українцям потрібно звернутися на гарячу лінію за номером 15-48.

"Ми чекаємо на людей. Все забезпечення, яке було на Сумщині, ми продовжуємо на пункті Білорусь-Волинь. Якщо ви бажаєте виїхати з окупації в Україну - їдьте через Республіку Білорусь", - додала міністерка.