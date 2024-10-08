На Сумщині через ворожу атаку КАБами загинуло подружжя
У вівторок, 8 жовтня, російська окупаційна армія атакувала КАБами цивільну інфраструктуру Есманьської громади на Сумщині, внаслідок чого у власному домі загинуло подружжя
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
За даними слідства, 8 жовтня вранці близько 04:20, окупанти скинули, за попередніми даними, керовані авіаційні бомби по цивільній інфраструктурі Есманьської громади Шосткинського району на Сумщині.
"Унаслідок атаки ворога у власному будинку загинуло подружжя - 38-річний чоловік та 35-річна дружина", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Уночі та вранці вівторка, 8 жовтня, російська терористична армія запустила на територію України ударні безпілотники.
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