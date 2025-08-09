На Сумщині FPV-пілоти знищили рідкісний північнокорейський міномет

Про це повідомляє 225-й окремий штурмовий полк.

Там зазначили, що рідкісна техніка, яку росіяни отримали з КНДР, тепер з'явиться у зведеннях втрат ворога. За даними самих російських джерел, такі поставки - частина розширеного військового партнерства між Москвою та Пхеньяном.

"І все ж, незалежно від походження або рідкісності, будь‑яка ворожа техніка перетвориться на металобрухт", - підкреслили військові.