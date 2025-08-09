На Сумщині FPV-пілоти знищили рідкісний північнокорейський міномет
Українські FPV-пілоти в Сумській області знищили рідкісний 140‑мм міномет північнокорейського виробництва. Армія РФ отримала його в рамках військового партнерства з КНДР
Про це повідомляє 225-й окремий штурмовий полк.
Там зазначили, що рідкісна техніка, яку росіяни отримали з КНДР, тепер з'явиться у зведеннях втрат ворога. За даними самих російських джерел, такі поставки - частина розширеного військового партнерства між Москвою та Пхеньяном.
"І все ж, незалежно від походження або рідкісності, будь‑яка ворожа техніка перетвориться на металобрухт", - підкреслили військові.
- За даними розвідки Південної Кореї, Північна Корея продовжує активно підтримувати війну Росії проти України, постачаючи озброєння та артилерійські боєприпаси. Загалом, імовірно, було передано понад 12 мільйонів артснарядів калібру 152 мм.
