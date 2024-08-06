На Сумщині окупанти вбили керівника агрофірми, атакувавши FPV-дроном його авто

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Вказано, що окупанти атакували, за попередньою інформацією, FPV-дроном авто, яке рухалося по території Хотінської громади Сумського району, близько 17:00. За його кермом перебував 60-річний керівник агрофірми, він загинув.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до управління СБУ в Сумській області", - додали в прокуратурі.