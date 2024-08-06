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Головна Війна з Росією На Сумщині окупанти вбили керівника агрофірми, атакувавши FPV-дроном його авто

На Сумщині окупанти вбили керівника агрофірми, атакувавши FPV-дроном його авто

Ольга Бабишена
6 серпня, 2024 вiвторок
00:16
Війна з Росією Ілюстративне фото

Російська армія у понеділок, 5 серпня, у Сумській області атакувала автівку керівника агрофірми FPV-дроном, внаслідок чого він загинув

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Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Вказано, що окупанти атакували, за попередньою інформацією, FPV-дроном авто, яке рухалося по території Хотінської громади Сумського району,  близько 17:00. За його кермом перебував 60-річний керівник агрофірми, він загинув. 

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до управління СБУ в Сумській області", - додали в прокуратурі. 

  • 5 серпня російська армія обстріляла Томину Балку на Херсонщині, в результаті чого одна цивільна жінка загинула, двоє чоловіків дістали поранення. 
Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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