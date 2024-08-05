Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: вбили жінку та поранили двох чоловіків

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Російські військові обстріляли Томину Балку Білозерської громади. Постраждали двоє чоловіків, 57 та 68 років, які в момент удару перебували на городі.

В одного потерпілого діагностували вибухову травму та осколкові поранення рук, ніг і тулуба. Інший дістав поранення обличчя, живота та попереку.

Постраждалих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Очільник ОДА Олександр Прокудін поінформував, що під час обстрілу один зі снарядів влучив у будинок. Від отриманих важких травм загинула 60-річна жінка.