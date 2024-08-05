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Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: вбили жінку та поранили двох чоловіків

Ксенія Золотова
5 серпня, 2024 понедiлок
20:56
Війна з Росією обстріл

Ввечері 5 серпня російська армія обстріляла Томину Балку на Херсонщині, в результаті чого одна цивільна жінка загинула, двоє чоловіків дістали поранення

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Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Російські військові обстріляли Томину Балку Білозерської громади. Постраждали двоє чоловіків, 57 та 68 років, які в момент удару перебували на городі. 

В одного потерпілого діагностували вибухову травму та осколкові поранення рук, ніг і тулуба. Інший дістав поранення обличчя, живота та попереку. 

Постраждалих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Очільник ОДА Олександр Прокудін поінформував, що під час обстрілу один зі снарядів влучив у будинок. Від отриманих важких травм загинула 60-річна жінка. 

  • Увечері та вночі неділі, 4 серпня, російські війська атакували ударними дронами та артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області. Через обстріли поранень зазнали двоє місцевих, є руйнування.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
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