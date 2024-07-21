На Сумщині РФ атакувала комбайн під час збирання урожаю: є загиблий і поранений
У неділю, 21 липня, російська окупаційна армія атакувала безпілотником комбайн під час збирання урожаю. Унаслідок цього загинув чоловік, є поранений
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що близько 16:40 ворог атакував, за попередньою інформацією FPV-дроном, комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району.
Унаслідок цього загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.
- Того ж дня РФ здійснила ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумщини.
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