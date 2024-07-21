РФ вдарила ракетами по об'єктах критичної інфраструктури в районі Шостки
Вранці неділі, 21 липня, російська армія здійснила ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумщини
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні зранку, 21 липня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.
В ОВА заявили, що на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Інформації про постраждалих не було.
- Російські окупанти у ніч на 20 липня атакували Ніжин на Чернігівщині. Внаслідок удару двом людям старшого віку була надана медична допомога.
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