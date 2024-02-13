На Сумщині відновили дитячу лікарню, пошкоджену обстрілами РФ у березні 2022 року

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Так, на початку великої війни через обстріли в лікарні було вибито вікна та двері. Крім того, медзаклад потребував поточного ремонту.

"Завдяки спільним зусиллям партнерів та місцевої влади вдалося повністю замінити зруйновані вікна та двері. Також було проведено поточний ремонт будівлі та роботи з підвищення рівня енергетичної ефективності", - розповіли у відомстві.

Там зазначили, що нині лікарня повністю функціонує та надає медичну допомогу за такими напрямами: алергологія, анестезіологія, гематологія, дерматовенерологія, ендокринологія, імунологія, інфекційні хвороби, онкологія тощо.

У закладі працюють 12 стаціонарних відділень за 25 профілями на 370 ліжко-місць. Також там є два відділення інтенсивної терапії на 19 ліжко-місць. Крім того, працюють рентгенологічне і центральне стерилізаційне відділення та клініко-діагностична лабораторія.