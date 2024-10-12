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Головна Війна з Росією На Сумщині викрили нацгвардійця, який поширював секретну інформацію серед цивільних

На Сумщині викрили нацгвардійця, який поширював секретну інформацію серед цивільних

Катерина Ганжа
12 жовтня, 2024 субота
14:36
Війна з Росією

Контррозвідка викрила військовослужбовця Національної гвардії України, який несанкціоновано поширював інформацію про розташування військ на території Сумщини та рух повітряних суден ЗСУ

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Про це повідомляє оперативне командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

"У ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів, що входять до складу ОТУ "Сіверськ", співробітниками 8 управління ДВКР СБУ отримано інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спільно зі слідчими ДБР було встановлено військовослужбовця військової частини НГУ, яка дислокується на території Сумської області.

"Він, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ", - зазначили в ОК "Північ".

За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ. 

  • СБУ затримала військового ЗСУ, якого підозрюють у коригуванні вогню по своєму підрозділу.

Теги:
Кримінал
військові
Сумщина
Нацгвардiя
Військові новини
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