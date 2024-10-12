На Сумщині викрили нацгвардійця, який поширював секретну інформацію серед цивільних

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

"У ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів, що входять до складу ОТУ "Сіверськ", співробітниками 8 управління ДВКР СБУ отримано інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спільно зі слідчими ДБР було встановлено військовослужбовця військової частини НГУ, яка дислокується на території Сумської області.

"Він, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ", - зазначили в ОК "Північ".

За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ.