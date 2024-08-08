На Сумщині внаслідок авіаудару РФ загинули два брати: одному з них було 6 років
8 серпня російська окупаційна армія завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району, внаслідок чого загинули дві людини
Про це повідомила прокуратура Сумщини.
Зазначається, що загиблі були рідними братами, одному з них було лише 6 років.
"За даними слідства, 8 серпня 2024 року близько 11:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району. Внаслідок атаки окупантів 6-річний та 23-річний рідні брати загинули", - йдеться у повідомленні.
Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Юнаківська громада межує з Курською областю РФ і потерпає від ворожих обстрілів.
- 7 серпня у Сумській області оголосили примусову евакуацію населення з 23 населених пунктів.
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