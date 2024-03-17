На Сумщині зупинили три ворожі ДРГ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У першому випадку прикордонники виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій", - написали у прикордонників.

А в інших двох випадках прикордонники та воїни ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.

Також зазначається, що для посилення напрямків, з яких заходили російські ДРГ, висунулися резерви підрозділів ДПСУ, Нацгвардії та Збройних Сил України, залучено артилерійський та мінометний розрахунки.

"В усіх трьох випадках - плани противника зірвано, ворог відійшов назад", - повідомили прикордонники.