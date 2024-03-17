На Сумщині зупинили три ворожі ДРГ
Українські прикордонники разом з бійцями Сил оборони зупинили три ворожі диревсійно-розвідувальні групи на Сумщині та завадили їм пробратися вглиб України
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"У першому випадку прикордонники виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій", - написали у прикордонників.
А в інших двох випадках прикордонники та воїни ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.
Також зазначається, що для посилення напрямків, з яких заходили російські ДРГ, висунулися резерви підрозділів ДПСУ, Нацгвардії та Збройних Сил України, залучено артилерійський та мінометний розрахунки.
"В усіх трьох випадках - плани противника зірвано, ворог відійшов назад", - повідомили прикордонники.
- 9 березня повідомлялося, що Державна прикордонна служба України деякий час спостерігала зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп. Однак загроза нікуди не зникла.
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