На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 336 росіян та 258 БПЛА
Протягом минулої доби Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 336 російських окупантів та 258 безпілотників різних типів
Про це інформує Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Вказано, що за добу ворог завдав 22 авіаудари, один ракетний удар, провів 53 бойових зіткнення та здійснив 1157 артобстрілів в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки росіян у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку захисники стримують ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області. Там окупанти намагалися прорвати оборону 29 разів.
"Загальні втрати ворога у живій силі склали 336 осіб. Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 38 одиниць не враховуючи БПЛА. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артсистем, 1 ПТРК, 10 автомобілів, 4 засоби ППО та 1 одиницю спецтехніки. Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 258 БПЛА різних типів", - йдеться у повідомленні.
- Загалом за минулу добу на фронті сталося 82 бойових зіткнення. Українські захисники відбили низку атак росіян, найбільше - на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, та ліквідували ще 960 окупантів.
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