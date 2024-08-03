На ТОТ Донеччини масово гине риба через забруднену воду в місцевих ставках, - ЦНС
В Олексіївському ставку на території тимчасово окупованої Донецької області зафіксували масову загибель риби через забруднення води
Про це інформує Центр національного спротиву.
"В Олексіївському ставку, що в тимчасово окупованому Донецьку, фіксують загибель усього живого. Тут в один момент уся риба вимерла через забруднену воду", - йдеться у повідомленні.
Як пояснюють у ЦНС, таке забруднення води спричинено тим, що місцеві представники окупаційної влади вирішили скидати каналізаційні відходи прямо в озеро.
Водночас зазначається, що це далеко не поодинокий випадок доведення до критичного стану водосховищ на ТОТ Донеччини. Так, нещодавно було зафіксовано факти критичного забруднення Азовського моря на території тимчасово окупованого Генічеського району і, зокрема, Арабатської стрілки.
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