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На ТОТ Донеччини окупанти завезуть підручники з "Історії" з розділами про учасників "СВО"

Ольга Бабишена
12 вересня, 2024 четвер
04:46
Війна з Росією російські підручники

Росіяни закуплять для коледжів та технікумів тимчасово окупованої Донецької області підручники з "Історії", які мітитимуть розділи, що героїзують учасників так званої СВО

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Про це інформує Центр національного спротиву. 

Вказано, що автором так званих підручників виступив колишній міністр освіти РФ та радник Путіна Володимир Мединський. Вони міситимуть опис "політичних процесів" у псевдореспубліці. Також у цих "підручниках" є розділ, присвячений "возз’єднанню" окупованих РФ регіонів України із Росією та героїзації учасників "СВО". 

Загалом Кремль замовив 6100 комплектів підручників вартістю майже 7 мільйонів російських рублів. 

"Політика переписування історії спрямована на те, щоб стерти українську національну ідентичність і виховати нове покоління, яке не буде сприймати Україну як окрему державу, а натомість вважатиме її частиною Росії. Окупанти розуміють, що контроль над майбутнім починається з контролю над свідомістю дітей", - наголосили у Нацспротиві. 

  • На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни розширюють програми виховання бойовиків зі шкільної лави. Зокрема, до навчань вже долучили 138 дітей з так званої ЛНР.
Теги:
Росія
Донеччина
окуповані території
окупанти
пропаганда
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