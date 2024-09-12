На ТОТ Донеччини окупанти завезуть підручники з "Історії" з розділами про учасників "СВО"

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що автором так званих підручників виступив колишній міністр освіти РФ та радник Путіна Володимир Мединський. Вони міситимуть опис "політичних процесів" у псевдореспубліці. Також у цих "підручниках" є розділ, присвячений "возз’єднанню" окупованих РФ регіонів України із Росією та героїзації учасників "СВО".

Загалом Кремль замовив 6100 комплектів підручників вартістю майже 7 мільйонів російських рублів.

"Політика переписування історії спрямована на те, щоб стерти українську національну ідентичність і виховати нове покоління, яке не буде сприймати Україну як окрему державу, а натомість вважатиме її частиною Росії. Окупанти розуміють, що контроль над майбутнім починається з контролю над свідомістю дітей", - наголосили у Нацспротиві.