На ТОТ Луганщини окупанти ухвалили закон про "іноагентів"

Про це повідомив голова Луганської ОДА Артем Лисогор.

За його словами, передбачається, що набуття статусу іноагента буде підставою для дострокового припинення повноважень "депутата народної ради ЛНР".

"Тепер кожного, в кого з’явиться окрема думка, можна буде приборкати", - пояснив очільник ОДА.

Лисогор також розповів, що жінок із Рубіжного возять народжувати до Старобільська та Луганська, де є для цього умови. За його словами, за два роки окупації росіяни не спромоглися відбудувати зруйновану ними медичну інфраструктуру і запросити необхідну кількість лікарів – у місті спостерігається брак спеціалістів.

"Звернутися майже ні до кого", - коментує Лисогор.