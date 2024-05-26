На ТОТ Луганщини окупанти ухвалили закон про "іноагентів"
"Народна рада ЛНР" ухвалила закон, яким нібито закріпила гарантії недопущення іноземного втручання у виборчий процес
Про це повідомив голова Луганської ОДА Артем Лисогор.
За його словами, передбачається, що набуття статусу іноагента буде підставою для дострокового припинення повноважень "депутата народної ради ЛНР".
"Тепер кожного, в кого з’явиться окрема думка, можна буде приборкати", - пояснив очільник ОДА.
Лисогор також розповів, що жінок із Рубіжного возять народжувати до Старобільська та Луганська, де є для цього умови. За його словами, за два роки окупації росіяни не спромоглися відбудувати зруйновану ними медичну інфраструктуру і запросити необхідну кількість лікарів – у місті спостерігається брак спеціалістів.
"Звернутися майже ні до кого", - коментує Лисогор.
- На тимчасово окупованих територіях для пропаганди серед дітей росіяни залучають так званих ветеранів "СВО": вони культивують ненависть до України та виправдовують свої злочини.
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