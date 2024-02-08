На ТОТ півдня росіяни провели рейди селами і викрали до 20 місцевих, які видались їм нелояльними, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що під час обшуків села перекривали сили "Росгвардії".

"Ворог провів низку рейдів селами півдня під час яких в невідомому напрямку вивезли до 20 місцевих мешканців у підозрі в "нелояльності", особливо через відсутність паспорта РФ", - йдеться у повідомленні.

Родичам затриманих не повідомляють, де наразі утримують людей, так само, як і офіційні причини затримання.