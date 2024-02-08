На ТОТ півдня росіяни провели рейди селами і викрали до 20 місцевих, які видались їм нелояльними, - Спротив
Росіяни продовжують викрадати людей на тимчасово окупованих територіях. В результаті рейдів, які провели селами півдня, вивезли в невідомому напрямку до 20 місцевих
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що під час обшуків села перекривали сили "Росгвардії".
"Ворог провів низку рейдів селами півдня під час яких в невідомому напрямку вивезли до 20 місцевих мешканців у підозрі в "нелояльності", особливо через відсутність паспорта РФ", - йдеться у повідомленні.
Родичам затриманих не повідомляють, де наразі утримують людей, так само, як і офіційні причини затримання.
- 7 лютого стало відомо, що ЄС 24 лютого планує ввести санкції проти низки білоруських і російських військових, які воюють в Україні, а також проти викрадачів українських дітей та іноземних фірм, які допомагають РФ обходити обмеження.
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