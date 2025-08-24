Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією На ТОТ Запорізької області залізниця стоїть майже тиждень і буде стояти ще довго, - Андрющенко
Ексклюзив

На ТОТ Запорізької області залізниця стоїть майже тиждень і буде стояти ще довго, - Андрющенко

Марина Клюєва
24 серпня, 2025 неділя
13:02
Війна з Росією Петро Андрющенко

Після удару ЗСУ по залізниці біля Токмаку на тимчасово окупованій території Запорізької області у росіян лишився один ремонтний потяг, який вони бояться використовувати

Зміст

Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері Еспресо. 

"Поїзд під Токмаком, про який, я думаю, на цьому тижні всі чули, досі стоїть (ЗСУ знищили під Токмаком ремонтний потяг, - ред.). При спробах цей потяг розтягнути, очистити колію, без якої логістика військова і невійськова стоїть через Запорізьку область, а це єдиний шлях залізничної логістики, було знешкоджено два локомотиви і один ремонтний потяг. На окупованих територіях залишився на Запорізькій області лише один ремонтний потяг, не факт, що вони його застосовують, бояться. Тобто залізниця паралізована, принаймні від Волновахи до окупованого Криму. З іншого боку, залізниця з території Російської Федерації, поки що, яка йде через Іловайський вузол, потім Донецьк, потім Волноваха і там він розходиться частково на Маріуполь, а частково вони на Волновасі розвантажують і воно йде на лінію фронту, наприклад, на Покровськ, вона працює. Тому ми сподіваємось, що наші Сили оборони просто рознесуть Волноваський чи Іловайський вузол до такого ступеню, що просто він не буде існувати", - сказав він.

Петро Андрющенко зазначив, що якби вдалося застосувати далекобійну зброю по Волноваському вузлу, на залізниці можна було б поставити хрест. 

"З іншого боку, на жаль, от ми бачимо, що діє заборона, про що Washington Post пише сьогодні, діє заборона далекобійних ударів по території Російської Федерації, тими самими ATACMS чи Storm Shadow у тому числі, але ж це не далекі території. Можливо, ми застосуємо цю зброю, просто перетворимо Волноваський вузол на залишки залізниці, яка колись була. Якщо це зробити, то на залізниці можна буде взагалі жирний хрест поставити і все. На щастя, знову ж таки повторю, завдяки Силам оборони на Запорізькому напряму вже тиждень майже залізниця стоїть і буде стояти ще довго, тому що росіяни будуть дуже обережно її використовувати. Скажу, що після зупинки залізниці ми вже бачимо, як поживилось переміщення палива, наприклад, автомобільним шляхом, але не можна повноцінно замінити залізницю з урахуванням швидкості і об'ємів, які треба доставляти на сьогоднішній день", - додав керівник Центру вивчення окупації.

  • 19 серпня в районі між Урожайним та Токмаком було підірвано залізничний склад із залізничними цистернами. 
Теги:
Новини
Україна
Крим
військові
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
ракетний удар
Петро Андрющенко
Читайте також:
Євреї-хасиди, Умань
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
Путін та Сі Цзіньпін
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
24 серпня
14:05
Ексклюзив
ВПС ЗСУ
Найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна, - президент Австрійського руху Пан-Європа Клоучек
14:05
Ексклюзив
Україна НАТО
Якби Європа та США не боялися, ця війна була б нами виграна, - офіцер ЗСУ Матяш
14:00
OPINION
Росіяни посилюють інформаційний тиск. Влада відмовчується
13:58
Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги"
13:48
персики
Росія не пропускає до себе фури з фруктами та будівельними матеріалами із Вірменії, - депутат
13:37
Інтерв’ю
Українська державність: чому вона сильніша за саму державу? Розмова з головою Інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим
13:35
Оновлено
Марк Карні
"Канада завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною": Карні взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності
12:34
День Незалежності України
Світові лідери привітали народ України з Днем Незалежності
12:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація абсолютно на всіх ділянках фронту під контролем Збройних сил України, - офіцер ЗСУ Цехоцький
12:01
OPINION
Поки в Україні не грають за правилами, ми будемо бідні
11:33
Україна отримає €2 млн від Латвії на закупівлю зброї в межах PURL: Шмигаль зустрівся зі своїм латвійським колегою Спрудсом
11:24
Ексклюзив
безпілотник, дрон
Сьогодні ми тримаємо лінію фронту саме завдяки різним типам безпілотних платформ, - аналітик Бєлєсков
11:19
ЗРК Patriot
Норвегія спрямує близько $700 млн на посилення української ППО системами Patriot
11:06
Оновлено
Росія атакувала Україні ударними дронами в ніч на 24 серпня: на Дніпровщині загинула жінка, в Херсоні поранено чоловіка
11:05
Ексклюзив
У нас недостатньо мобілізації суспільства, для перемоги у цій війні має бути залучений кожний, - офіцер ЗСУ Матяш
10:39
Будівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України
10:18
"Україна ще не перемогла, але вже точно не програє": Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
10:01
OPINION
Що робити з російськими реактивними дронами
09:37
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 48 із 72 ворожих безпілотників
09:15
Партнерський матеріал
Львівський пивоварний завод
Як данський бізнес підтримує Україну. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
09:11
Пентагон
WSJ: Пентагон місяцями блокував удари України по цілях у РФ далекобійною зброєю
09:00
Інтерв’ю
Ми поки не виграємо цю війну, але доволі успішно стримуємо навалу, - офіцер ЗСУ Матяш
08:58
сша допомога Україні
Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тис. авіаційних ракет ERAM, - WSJ
08:35
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Польща могла б оголосити частину повітряного простору України критичним для себе і збивати засоби РФ, - Портников
08:02
OPINION
А як щодо Нобеля з літератури?
07:27
День Незалежності України
День Незалежності України: історія, значення та цінності
07:25
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 40 артсистем та 910 військових
00:44
Оновлено
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
00:05
Посольство США в Анкарі (Туреччина)
Турецький архітектор намагається довести, що США незаконно продали ділянку землі під посольство в Анкарі. Його підтримав Верховний апеляційний суд, - ЗМІ
2025, субота
23 серпня
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Найкращий варіант для Путіна: продовжувати війну, поки вистачить економічних і демографічних ресурсів, - Портников
23:11
скеровано до суду
Жителька Канева погодилася з пропозицією ФСБ підпалити ГЕС на Черкащині: що було далі
22:58
Євреї-хасиди, Умань
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
22:54
З днем Харкова!
День міста у Харкові: на Сумській увімкнули Зоряне небо, молодь співала гімн України та скандувала "ЗСУ!" й "Путін - ху*ло!"
22:31
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп шукає шляхів, щоб затриматися при владі пожиттєво, - Портников
22:19
Оновлено
У Харкові зіткнулися автомобіль, тролейбус та автобус: девʼять людей постраждали, водія авто затримали в нетверезому стані
21:56
ЗСУ
Українські бійці зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на межі Дніпровщини та Донеччини
21:29
Північний потік 2
Затриманий в Італії за нібито підрив "Північних потоків" українець Кузнєцов керував групою диверсантів, якими було закладено 60-90 кг вибухівки, - німецькі медіа
21:27
DeepState про Серебрянське лісництво: є випадки, коли українські позиції наявні лише на папері, а потім противник раптово опиняється в тилу
20:42
Наріман Джелялов
Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря та розглядає відправку військ в Україну, - посол Джелял
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV