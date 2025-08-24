На ТОТ Запорізької області залізниця стоїть майже тиждень і буде стояти ще довго, - Андрющенко

Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Поїзд під Токмаком, про який, я думаю, на цьому тижні всі чули, досі стоїть (ЗСУ знищили під Токмаком ремонтний потяг, - ред.). При спробах цей потяг розтягнути, очистити колію, без якої логістика військова і невійськова стоїть через Запорізьку область, а це єдиний шлях залізничної логістики, було знешкоджено два локомотиви і один ремонтний потяг. На окупованих територіях залишився на Запорізькій області лише один ремонтний потяг, не факт, що вони його застосовують, бояться. Тобто залізниця паралізована, принаймні від Волновахи до окупованого Криму. З іншого боку, залізниця з території Російської Федерації, поки що, яка йде через Іловайський вузол, потім Донецьк, потім Волноваха і там він розходиться частково на Маріуполь, а частково вони на Волновасі розвантажують і воно йде на лінію фронту, наприклад, на Покровськ, вона працює. Тому ми сподіваємось, що наші Сили оборони просто рознесуть Волноваський чи Іловайський вузол до такого ступеню, що просто він не буде існувати", - сказав він.

Петро Андрющенко зазначив, що якби вдалося застосувати далекобійну зброю по Волноваському вузлу, на залізниці можна було б поставити хрест.

"З іншого боку, на жаль, от ми бачимо, що діє заборона, про що Washington Post пише сьогодні, діє заборона далекобійних ударів по території Російської Федерації, тими самими ATACMS чи Storm Shadow у тому числі, але ж це не далекі території. Можливо, ми застосуємо цю зброю, просто перетворимо Волноваський вузол на залишки залізниці, яка колись була. Якщо це зробити, то на залізниці можна буде взагалі жирний хрест поставити і все. На щастя, знову ж таки повторю, завдяки Силам оборони на Запорізькому напряму вже тиждень майже залізниця стоїть і буде стояти ще довго, тому що росіяни будуть дуже обережно її використовувати. Скажу, що після зупинки залізниці ми вже бачимо, як поживилось переміщення палива, наприклад, автомобільним шляхом, але не можна повноцінно замінити залізницю з урахуванням швидкості і об'ємів, які треба доставляти на сьогоднішній день", - додав керівник Центру вивчення окупації.