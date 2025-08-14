На трасі поблизу Куп'янська росіяни атакували цивільне авто: 2 людини загинули, є постраждала
Російська терористична армія у четвер, 14 серпня, атакувала дроном цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська, унаслідок чого загинули дві людини
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог атакував цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська. Внаслідок удару російського БПЛА загинули двоє людей – 69-річні чоловік і жінка", - йдеться у повідомленні.
Крім того, постраждала 76-річна жінка - вона зазнала вибухових поранень. Постраждалу госпіталізували, медики надають їй усю необхідну допомогу.
- Російська окупаційна армія 13 серпня атакувала дронами швидку й автівки цивільних на Херсонщині та Донеччині, внаслідок чого загинула людина.
