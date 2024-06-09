"На війні не потрібні люди, які не хочуть воювати, тому мотивація має бути основою рекрутингу": командир підрозділу аеророзвідки "Terra" у складі 3-ї ОШБр Волохов

Про це він розповів в етері Еспресо

"У більшості випадків людям краще говорити про погане, ніж про щось хороше. Саме тому про рекрутинг говорять менше. Так сталось, що слово "мобілізація" має негативне сприйняття в суспільстві. Натомість рекрутинг нами так розроблявся, щоб уникнути всіх негативних речей, повʼязаних з мобілізацією. Головна ідея рекрутингу - підготувати людину та пояснити навіщо це їй потрібно. Оскільки, на війні не потрібні люди, які не хочуть воювати й не знають для чого це їм потрібно", - пояснив Волохов

За словами військовослужбовця, пріоритетом рекрутингу є підготовка та навчання людей для участі в бойових діях

"Не можна примусити людину воювати. Принаймні користі від цього точно не буде. Що потрібно робити, щоб покращувати цю ситуацію і що ми робимо в 3-й ОШБр. По-перше, ми готуємо людей. Коли людина приходить до нашого рекрутингового центру, вона отримує всю необхідну інформацію. Ніхто жодних повісток не вручає і ніхто нікого не змушує. По-друге, людина повністю отримує базові навички обраної вакансії. Тобто, ми повністю готуємо і навчаємо людей базовим й головним навичкам. Це можуть бути штурмовики, оператори БПЛА, менеджери й т.д", - додав він.