На війні проти РФ загинув 23-річний громадянин Грузії Валерій Бадзагуа
На війні проти Росії загинув 23-річний громадянин Грузії Валерій Бадзагуа. Він приєднався до лав Збройних сил України ще до початку повномасштабного вторгнення
Про це інформує NewsGeorgia.
Інформацію про його смерть підтвердила заступниця мера Цаленджихи Тамар Белканія.
Згідно з повідомленням, Бадзагуа був уродженцем Цаленджихського району.
За інформацією ЗМІ, Валерій Бадзагуа мав українське коріння по материнській лінії та проживав в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як зазначила Белканія, Валерій принципово відмовився залишати країну після 24 лютого 2022 року, прийнявши рішення боротися.
"Він вирішив пожертвувати собою заради своєї батьківщини! Ми ніколи його не забудемо", – заявила вона.
За її словами, тіло загиблого героя буде доставлено до Грузії найближчими днями. Після цього Валерія Бадзагуа поховають у його рідному Цаленджисі з усіма військовими почестями.
- На фронті, воюючи проти російських окупантів на боці України, загинув громадянин Угорщини. Він був добровольцем у складі українського підрозділу.
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