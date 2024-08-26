На війні проти російських окупантів загинув артист Дніпровського театру імені Шевченка Андрій Касьянов
Захищаючи Україну від російських терористів, загинув український артист Дніпровського театру імені Шевченка Андрій Касьянов. Йому було 27 років
Про це повідомляє Дніпровський національний театр Т.Г. Шевченка.
"Сьогодні колектив Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка знаходиться у глибокій скорботі. Велике горе об’єднало всіх нас - загинув у бою з ворогом артист драми нашого театру Андрій Касьянов", - йдеться у повідомленні.
Загиблого актора згадують, як талановитого артиста, щиру і добру людину, сміливого захисника України.
"Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять тобі, Андрію! Пам’ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену. Ти віддав своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!" - наголосили в театрі.
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Під час виконання бойового завдання 12 серпня загинув командир авіаційної ланки, капітан Олександр Мигуля. Захиснику України було 27 років.
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