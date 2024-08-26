На війні проти російських окупантів загинув артист Дніпровського театру імені Шевченка Андрій Касьянов

Про це повідомляє Дніпровський національний театр Т.Г. Шевченка.

"Сьогодні колектив Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка знаходиться у глибокій скорботі. Велике горе об’єднало всіх нас - загинув у бою з ворогом артист драми нашого театру Андрій Касьянов", - йдеться у повідомленні.

Загиблого актора згадують, як талановитого артиста, щиру і добру людину, сміливого захисника України.

"Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять тобі, Андрію! Пам’ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену. Ти віддав своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!" - наголосили в театрі.