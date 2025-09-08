На війні РФ проти України загинули щонайменше 92 американці, - NYT
Від початку повномасштабної війни у боях за Україну загинули щонайменше 92 громадяни Сполучених Штатів Америки
Про це пише The New York Times із посиланням на підрахунки Музею історії України в Другій світовій війні.
За словами куратора виставки в музеї про іноземних бійців у війні в Україні Юрія Горпинича, в українській армії нині служать кілька тисяч американців.
За даними музею, у боях за Україну загинули щонайменше 92 громадяни США.
Водночас зазначено, що американський уряд налаштований рішуче уникати будь-яких натяків на пряме зіткнення своїх військових з росіянами, тому "майже не надає допомоги бійцям-добровольцям".
Пораненим американцям у ході бойових дій в Україні допомагає зокрема некомерційна група США R.T. Weatherman Foundation. Вона також відстежує ситуації щодо зниклих безвісти та повертає останки загиблих солдатів до Штатів.
- Раніше віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що американських солдат в Україні не буде в межах гарантій безпеки.
