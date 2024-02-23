На війні в Україні загинув 21-річний доброволець з Фінляндії

Про це пише Ilta Sanomat, посилаючись на слова волонтера, який допомагає фінським бійцям. Він отримав інформацію від керівника фінської групи.

Видання не вказує імені загиблого добровольця, проте відомо, що він мав позивний "Самсон" і воював у складі роти "Браво" Міжнародного легіону, до якої входять ще кілька фінських добровольців.

Чоловік був смертельно поранений в результаті удару безпілотника під Бахмутом. Під час атаки також загинув його побратим з Бразилії.