На війні в Україні загинув 21-річний доброволець з Фінляндії
У війні проти російських окупантів загинув 21-річний доброволець з Фінляндії з позивним "Самсон": він отримав поранення в районі Бахмута
Про це пише Ilta Sanomat, посилаючись на слова волонтера, який допомагає фінським бійцям. Він отримав інформацію від керівника фінської групи.
Видання не вказує імені загиблого добровольця, проте відомо, що він мав позивний "Самсон" і воював у складі роти "Браво" Міжнародного легіону, до якої входять ще кілька фінських добровольців.
Чоловік був смертельно поранений в результаті удару безпілотника під Бахмутом. Під час атаки також загинув його побратим з Бразилії.
- 15 лютого стало відомо, що на війні проти російської окупаційної армії загинув доброволець із Чехії. Він поліг у бою на Донеччині.
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