На війні в Україні загинув доброволець зі Швеції, - ЗМІ

Про це повідомляє SVT із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що шведський доброволець приїхав до України у 2022 році й виконував бойові завдання під Києвом, в районі Бахмута, а також на території РФ.

Шведа, який захищав Україну, описують як досвідченого солдата, який тривалий час брав участь у війні.

"Ми отримали інформацію про те, що останніми днями в Україні загинув шведський громадянин. Посольство в Києві розслідує цю інформацію. Смерть за кордоном - одна з найделікатніших справ, з якими доводиться мати справу МЗС", - заявили у МЗС Швеції.