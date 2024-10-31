На війні в Україні загинув доброволець зі Швеції, - ЗМІ
На війні проти російської окупаційної армії загинув доброволець зі Швеції. Його описують як досвідченого солдата, який брав участь у бойових діях протягом тривалого часу
Про це повідомляє SVT із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що шведський доброволець приїхав до України у 2022 році й виконував бойові завдання під Києвом, в районі Бахмута, а також на території РФ.
Шведа, який захищав Україну, описують як досвідченого солдата, який тривалий час брав участь у війні.
"Ми отримали інформацію про те, що останніми днями в Україні загинув шведський громадянин. Посольство в Києві розслідує цю інформацію. Смерть за кордоном - одна з найделікатніших справ, з якими доводиться мати справу МЗС", - заявили у МЗС Швеції.
- На війні проти російських окупантів загинув грузинський військовий, уродженець Сухумі, Віктор Кіпрітіді. Раніше він служив у "Грузинському легіоні".
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