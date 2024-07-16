На війні з РФ загинув гармоніст "Дикого театру" Микола Ленок

Про це 15 липня у Facebook повідомив "Дикий театр".

Вказано, що чоловік загинув під Часовим Яром. У нього залишилася дружина з двома малолітніми дітьми.

У театрі розповіли, що він незмінно виступав в складі троїстих музик у виставі "Червоне, чорне і знову червоне"

"Світла людина, достойний чоловік, щирий патріот. Шана і світла пам`ять!", - додали в "Дикому театрі".