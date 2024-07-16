На війні з РФ загинув гармоніст "Дикого театру" Микола Ленок
На війні з російськими окупантами загинув музикант і гармоніст українського незалежного театру "Дикий театр" Микола Ленок
Про це 15 липня у Facebook повідомив "Дикий театр".
Вказано, що чоловік загинув під Часовим Яром. У нього залишилася дружина з двома малолітніми дітьми.
У театрі розповіли, що він незмінно виступав в складі троїстих музик у виставі "Червоне, чорне і знову червоне"
"Світла людина, достойний чоловік, щирий патріот. Шана і світла пам`ять!", - додали в "Дикому театрі".
- 12 липня стало відомо, що на війні загинув оперний співак Ігор Воронка, який з початку повномасштабного вторгнення став на захист України, офіційно воїн значиться як зниклий безвісти.
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