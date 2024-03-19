На війні загинув майстер спорту з кікбоксингу, ультрас київського "Динамо" Іван Фесенюк
Під час виконання бойового завдання на фронті загинув український військовий, майстер спорту з кікбоксингу Іван "Бонус" Фесенюк
Про це інформує телеграм-канал "Ультрас Динамо".
Зазначається, що Іван був фанатом "Динамо" і представником фірми "Capitals". До повномасштабного вторгнення він активно займався фізичним розвитком української молоді й представників трибуни.
Також Іван був майстром спорту з кікбоксингу.
З початку повномасштабного вторгнення чоловік долучився до захисту Батьківщини. Під час свого останнього бойового виходу "Бонус" загинув.
"Висловлюємо щирі співчуття родичам і близьким Івана. Україна втратила одного з найкращих своїх синів. Ми завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг, це неабияка втрата для біло-синього руху", - йдеться у повідомленні "Ультрас Динамо".
- Також нещодавно у бою з російськими окупантами загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу, рекордсмен книги рекордів України, Олександр Білоконь.
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