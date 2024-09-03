На ЗАЕС через атаку РФ 2 вересня пошкоджено лінію електроживлення: Енергоатом попередив про підвищений ризик небезпеки

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.



"ЗАЕС знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки. Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС після російських обстрілів пошкоджено одну з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку атомна станція отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.



В Енергоатомі наголошують, що у разі її пошкодження може виникнути аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, які охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.



Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами.



Повідомляється, що лінію відремонтують тільки-но спеціалістам буде гарантована безпека.

Нагадаємо, уранці 2 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Під прицілом ракет опинився Київ: у низці районів зафіксовано падіння уламків, постраждали троє людей.