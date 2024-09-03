На ЗАЕС через атаку РФ 2 вересня пошкоджено лінію електроживлення: Енергоатом попередив про підвищений ризик небезпеки
Унаслідок російського масованого обстрілу України у понеділок, 2 вересня, на окупованій Запорізькій АЕС сталося пошкодження однієї з ліній електроживлення від української енергосистеми
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
"ЗАЕС знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки. Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС після російських обстрілів пошкоджено одну з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку атомна станція отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.
В Енергоатомі наголошують, що у разі її пошкодження може виникнути аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, які охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.
Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами.
Повідомляється, що лінію відремонтують тільки-но спеціалістам буде гарантована безпека.
- Нагадаємо, уранці 2 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Під прицілом ракет опинився Київ: у низці районів зафіксовано падіння уламків, постраждали троє людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.46
- EUR Купівля 45.27Продаж 45.93
- Актуальне
- Важливе