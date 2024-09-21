На Запоріжжі партизани виявили російські склади з боєприпасами
Агенти партизанського руху "Атеш" виявили склади російських окупантів у Вишнюватому, що на Запоріжжі
Про це йдеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.
"Наші агенти виявили розташування складів боєприпасів поблизу населеного пункту Вишнювате. На місці складських ангарів ЗС РФ обладнали схрон і виставили охорону по периметру. Щодня фіксуються величезні обсяги ящиків, які привозять – вдень і вночі надходять боєкомплекти для постачання військ на передовій", - розповіли в русі.
- Раніше партизани "Атеш" виявили російський склад з боєприпасами в Донецькій області.
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