На Запоріжжі партизани виявили російські склади з боєприпасами

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.

"Наші агенти виявили розташування складів боєприпасів поблизу населеного пункту Вишнювате. На місці складських ангарів ЗС РФ обладнали схрон і виставили охорону по периметру. Щодня фіксуються величезні обсяги ящиків, які привозять – вдень і вночі надходять боєкомплекти для постачання військ на передовій", - розповіли в русі.