Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Запоріжжі партизани виявили російські склади з боєприпасами

На Запоріжжі партизани виявили російські склади з боєприпасами

Катерина Ганжа
21 вересня, 2024 субота
11:06
Війна з Росією Партизани виявили на Запоріжжі російські склади з боєприпасами

Агенти партизанського руху "Атеш" виявили склади російських окупантів у Вишнюватому, що на Запоріжжі

Зміст

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.

"Наші агенти виявили розташування складів боєприпасів поблизу населеного пункту Вишнювате. На місці складських ангарів ЗС РФ обладнали схрон і виставили охорону по периметру. Щодня фіксуються величезні обсяги ящиків, які привозять – вдень і вночі надходять боєкомплекти для постачання військ на передовій", - розповіли в русі.

  • Раніше партизани "Атеш" виявили російський склад з боєприпасами в Донецькій області.
Теги:
російська армія
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Читайте також:
повістка
Автор Тетяна Нижник
18 вересня, 2024 середа
Командування частини не матиме права без згоди військового залишати його на службі, - адвокатка про новий законопроєкт щодо мобілізації чоловіків до 25 років
Радослав Сікорський
Автор Юлія Лаврук
19 вересня, 2024 четвер
Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН. Меджліс та МЗС України відреагували
В'ячеслав Володін
Автор Юлія Юліна
19 вересня, 2024 четвер
Спікер держдуми РФ Володін пригрозив ударом "Сармата" по Страсбургу
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
21 вересня
10:57
Оновлено
Росіяни заявили про атаку БПЛА на склади з боєприпасами у двох регіонах: виникли пожежі і детонація
10:51
Ексклюзив
Найближчим часом армія РФ знову буде пробивати собі шлях на місто Покровськ, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов
10:35
Перекрито канали збуту зброї, боєприпасів та наркотиків: у ході масштабної спецоперації повідомлено про підозру 116 особам по всій Україні
10:29
"Посилюють Курахівський наступ": у Маріуполі помітили велике перекидання військових і техніки РФ на північ Донеччини
10:19
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
10:03
Оновлено
Атака РФ на Дніпро 20 вересня: кількість постраждалих зросла до двох
10:03
OPINION
"Чорне дзеркало" - це про нас?
09:58
прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда
Прем’єр-міністр Японії Кішіда зустрінеться із Зеленським у США
09:25
США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових
США нарощують військово-морську присутність біля Аляски через активність Росії
08:57
сили ППО
Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 5 російських ракет і 11 "шахедів"
08:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За минулу добу на фронті зафіксували 217 бойових зіткнень, - Генштаб
08:18
Анонс
Владислав Дубінчак, Динамо, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру
08:13
Німеччина передала бійцям Нацгвардії 14 пікапів
Німеччина передала бійцям Нацгвардії 14 пікапів
08:02
OPINION
Росіяни знали про Курський наступ
07:37
На фото втрати окупантів
Українські захисники за добу знищили 1440 російських окупантів
06:51
Оновлено
Атака на Кривий Ріг 21 вересня
Росіяни серед ночі атакували Кривий Ріг: є жертви, серед них - дитина
06:48
робот-сапер
До будівлі посольства РФ у Канаді підкинули підозрілі предмети: на місце приїхали сапери
06:31
Оновлено
"Буян-М"
У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій
06:27
США Україна
Білий дім готує новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн, - Reuters
01:06
Оновлено
електроенергія, шахеди
РФ атакує Україну бомбами і "шахедами" у ніч на 21 вересня: у Харкові постраждали неповнолітні
00:29
Волинські сапери розміновують Донеччину
Розмінування України традиційними методами може тривати 100 років, - ООН
00:11
Андрій Сибіга
Сибіга обговорив Формулу миру з очільниками МЗС Ізраїлю, Бразилії і ПАР
2024, п'ятниця
20 вересня
23:03
Радослав Сікорський
"Гіпотетична дискусія": Сікорський пояснив свої слова про передачу Криму під мандат ООН
22:47
Зеленський і Шольц
Зеленський зустрінеться з Шольцем у Нью-Йорку
22:29
Сергій Лавров
"У повній бойовій готовності": Лавров обіцяє наслідки країнам, які допомагають Україні
22:08
Оновлено
Забруднене повітря у Києві
Забруднення повітря у Києві: спостерігається низький рівень забрудненості
21:54
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти намагаються просунутися до Курахового: бої на Донеччині та операція ЗСУ в Курській області. Колонка Сергія Згурця
21:50
Оновлено
удар по Бейруту
"Хезболла" та ЦАХАЛ обмінялись вогнем: Ізраїль заявив, що не хоче ескалації
21:40
OPINION
Податок на некомпетентну владу: держава просить більше
21:36
Із Сирії евакуювали чотирьох громадян України
Із Сирії евакуювали ще чотирьох громадян України
21:35
Ексклюзив
ядерна зброя росії
Ніяких стратегічних ракет Росія не використає: дипломат Чалий про погрози Кремля застосувати ядерну зброю
21:12
Південноукраїнська АЕС
Неподалік Південноукраїнської АЕС тричі за тиждень літали дрони, - МАГАТЕ
21:07
Гана, мігранти на війні з Україною
"Обіцяли роботу охоронцями": групу мігрантів з Гани змусили підписати контракти з армією РФ
20:27
Донецька область, стела
На Донеччині ввели тимчасове обмеження руху: кого це стосується
20:06
OPINION
Так, "як раніше", вже не буде
20:03
Камала Гарріс
Гарріс випереджає Трампа на 2% в передвиборчих опитуваннях у штаті Вірджинія
19:59
Володимир Зеленський
"Представимо США конкретний план, щоб наблизити справедливий мир", - Зеленський
19:41
танк Аbrams M1
Україна може отримати списані австралійські танки Abrams, - ЗМІ
19:39
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Вся Європа веде справи": Сіярто заявив, що його країна, на відміну від ЄС, не приховує економічні зв'язки з РФ
19:37
Росіянка Абова зіграє в 2-му сезоні One Piece від Netflix персонажку, яка пережила геноцид
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV