На Запорізькому напрямку ворог використовує тактику авдіївських подій, - "Легіон Свободи"
Речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов зазначив, що ворог намагається просуватися на Запорізькому напрямку
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"У росіян є перевага в артерії й авіації. Користуючись цим, ворог постійно накриває вогнем усю лінію фронту, використовуючи бронетехніку для підтримки своїх штурмових груп. На Запорізькому напрямку окупанти намагаються використовувати тактику авдіївських подій. Заходять, намагаються зачепитися малими піхотними групами за якусь будівлю, обладнати вогневу точку. Ворог намагається просуватися, хоча не завжди з успіхом. Нещодавно на ділянці "Легіону Свободи" росіяни зайняли одну будівлю, але за декілька хвилин туди прилетіла їхня міна, і вони всі 200-ті. Тобто їхній дружній вогонь ніхто не скасовував", - наголосив Денисов.
За словами речника "Легіону Свободи", на Запорізькому напрямку росіяни активно використовують танки та броньовану техніку.
"Танки та інша броньована техніка використовується загарбниками для продавлювання й видавлювання наших хлопців з займаних позицій. Ворожа артилерія б'є постійно. Працює все, від мінометів, радянських танків, які вони використовують як артилерійські установки, до РСЗВ "Град", яка працює безперестанку", - зауважив Денисов.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, які населені пункти намагається захопити ворог і звідки Силам оборони вдалося вибити російські війська.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники відбили ворожі атаки на 7 напрямках та ліквідували 1150 окупантів.
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