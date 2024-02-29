На Авдіївському та Запорізькому напрямках ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, - Сирський

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіівському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка", - зазначив Сирський.

У районах Вербового та Роботиного тривають жорсткі бої. Там ворог намагається повернути контроль.

Головнокомандвач ЗСУ розповів, що свою роботу в районі бойових дій він розпочав з оперативно-тактичного угрупування "Донецьк", в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

"Успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно задум командира реалізовується його підлеглими… На рівні командирів батальйонів, рот і взводів головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів", - сказав він.

За словами Сирського, під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

"Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів", - наголосив головком.

Також він відзначив військовослужбовців Третьої штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад, які вибили противника, що прорвався на околицю Орлівки.