Наближена до критичної: комбат 3-го механізованого батальйону ОПБр про ситуацію на Новопавлівському напрямку

Про це в етері Еспресо розповів Олег "Алігатор", комбат 3-го механізованого батальйону ОПБр.



"Ситуація на Новопавлівському напрямку складна, наближена до критичної. Противник посилює свої підрозділи як особовим складом, так і технікою. Також ворог намагається змінювати тактику штурмів, нарощуючи їхню кількість. Наприклад, за останні п'ять днів ворожі атаки зросли майже вдвічі. У нашій зоні відповідальності окупанти поки не проводять механізованих штурмів, однак використовують броньовану техніку для проведення логістики, підвозу особового складу до точок спішування, а це за декілька кілометрів від лінії бойового зіткнення", - прокоментував військовослужбовець.

За його словами, противник почав використовувати мототехніку, за рахунок якої стає маневровим, також йому вдається під'їхати до лінії зіткнення, щоб здійснювати штурми.

"Як правило, ворогу важко вдається в лоб увійти в населений пункт, тому зазвичай йде в обхід. Відповідно, окупантам вдається з флангів підійти до населеного пункту. Вони взяли за моду оголошувати про взяття нашого населеного пункту, коли два ворожих піхотинці забігли та повісили свою ганчірку, після чого ми їх вбили. Слід зазначити щодо оголошення росіянами про взяття якогось населеного пункту, то така інформація потребує уточнення, бо зазвичай не відповідає реальності. На жаль, не завжди вдається виявити противника, тому ДРГ можуть зайти з тилу населеного пункту, що створює нам купу додаткових проблем", - зауважив Олег "Алігатор".

Комбат додав, що після зачистки від ворога є проблема з подальшим утриманням наших населених пунктів, бо загарбник КАБами, FPV, дронами на оптоволокні рівняє все із землею, відповідно, нема де закріпитися, тому йде вимушений відступ для утримання рубежів вже за населеним пунктом.