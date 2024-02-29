Начальник КМВА прокоментував можливий повторний наступ РФ на Київ
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що повторний наступ на Київ залишається незмінною стратегічною ціллю росіян
Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.
"Київ вже тривалий час не входить до зони бойових дій. Але ці роки війни навчили нас головного - ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну, а Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника", - сказав Попко.
За його словами, українська розвідка уважно стежить за силами та засобами противника. Він також наголосив, що в Білорусі систематично відбуваються перевірки бойової готовності їхніх збройних сил та різнопланові навчання.
Проте він сказав, що на сьогодні українська розвідка та розвідка партнерів не фіксують створення ударних угрупувань, які могли б нести загрозу з північного напрямку. Ситуація стабільна та контрольована.
- У понеділок, 26 лютого, у Дарницькому районі столиці розпочали військові навчання підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва.
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