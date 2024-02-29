Начальник КМВА прокоментував можливий повторний наступ РФ на Київ

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

"Київ вже тривалий час не входить до зони бойових дій. Але ці роки війни навчили нас головного - ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну, а Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника", - сказав Попко.

За його словами, українська розвідка уважно стежить за силами та засобами противника. Він також наголосив, що в Білорусі систематично відбуваються перевірки бойової готовності їхніх збройних сил та різнопланові навчання.

Проте він сказав, що на сьогодні українська розвідка та розвідка партнерів не фіксують створення ударних угрупувань, які могли б нести загрозу з північного напрямку. Ситуація стабільна та контрольована.